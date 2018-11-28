Шесть человек погибли в сирийском Хаджине при авиаударе коалиции

ДАМАСК, 28 ноя – РИА Новости. Авиаудары международной коалиции во главе с США в среду по зданию в сирийском Хаджине в провинции Дейр-эз-Зор, где террористы удерживали мирных жителей, привели к гибели шестерых человек, передает гостелевидение Сирии.

"Авиация международной коалиции нанесла авиаудары по дому в Хаджине, который боевики террористической группировки "Исламское государство"* использовали в качестве тюрьмы и удерживали там мирных жителей", — передает телеканал Ikhbariya

"Авиаудары привели к гибели шестерых жителей города, несколько из пленных ранены", — отмечает канал.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.