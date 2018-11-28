ИГ* организовало производство химоружия в здании больницы в Дейр-эз-Зоре

20:2928.11.2018
(обновлено: 20:37 28.11.2018)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Эль-Кишме сирийской провинции Дейр-эз-Зор террористическая организация "Исламское государство"* в здании больницы организовало производство мин с боевыми отравляющими веществами, сообщило Минобороны РФ.
"По подтвержденным по нескольким каналам данным разведки, в сирийском населенном пункте Эль-Кишма провинции Дейр-эз-Зор боевиками ИГИЛ* в здании городской больницы организовано производство самодельных минометных боеприпасов с последующей начинкой их боевыми отравляющими веществами", — говорится в сообщении.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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