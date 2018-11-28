Все участники очередного раунда переговоров по Сирии прибыли в Астану

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

АЛМА-АТА, 28 ноя – РИА Новости. Все участники очередного раунда переговоров по Сирии прибыли в Астану, сообщил журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

"Все участники предстоящей 11-й международной встречи по Сирии прибыли в Астану, в том числе делегации стран-гарантов – России, Турции и Ирана", — сказал он.

Российскую делегацию возглавил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турция представлена заместителем главы МИД Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Хусейном Джабери Ансари.

"Делегацию ООН возглавил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура", — добавил Туматов.

По его словам, также во встрече, как и планировалось, будут участвовать наблюдатели из управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста. Сирийская вооруженная оппозиция во главе с Ахмад Аль-Тома также прибыла в Астану, отметил Туматов.

"Некоторые делегации прибыли в Казахстан еще вчера и провели ряд двусторонних встреч между собой", — добавил он.