ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. США установят наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии близ границы с Турцией, заявил журналистам на брифинге представитель коалиции полковник Шон Райан.
По словам Райана, Турция проинформирована о происходящем. "Мы все еще рассматриваем места сейчас. Я не могу вам сказать число (пунктов), которые мы установим, поскольку это касается безопасности операции", — добавил представитель Пентагона.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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