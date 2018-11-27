ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Россия готова продолжать практику совместных с Францией гуманитарных поставок в Сирию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России находится в Париже с рабочим визитом.
"Мы подтвердили готовность нашим французским коллегам продолжать практику совместных гуманитарных поставок сирийцам", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
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