Россия готова продолжать совместные с Францией поставки гумпомощи в Сирию

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Россия готова продолжать практику совместных с Францией гуманитарных поставок в Сирию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России находится в Париже с рабочим визитом.

"Мы подтвердили готовность нашим французским коллегам продолжать практику совместных гуманитарных поставок сирийцам", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

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