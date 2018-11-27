Спецпосланник по Сирии примет участие во встрече в Астане

АСТАНА, 27 ноя – РИА Новости. Делегация ООН под руководством спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры примет участие в переговорах по Сирии, запланированных на 28-29 ноября в Астане, сообщил во вторник директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

​"На запланированной встрече в качестве наблюдателей примет участие делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании", — сообщил Туматов журналистам.

В Казахстане прошли уже девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Десятый раунд в астанинском формате прошел 30-31 июля впервые не в столице Казахстана, а в Сочи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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