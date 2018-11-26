Западная коалиция сообщила о ликвидации в Ираке одного из лидеров ИГ*

Истребитель ВВС США F-22 Raptor после проведения авиаударов в Сирии. Архивное фото

Истребитель ВВС США F-22 Raptor после проведения авиаударов в Сирии. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Силы безопасности Ирака ликвидировали высокопоставленного лидера террористической организации "Исламское государство"* известного как "Каткут", в ходе операции 21 ноября, говорится в заявлении коалиции США.

Отмечается, что террорист был ликвидирован в иракской провинции Салах-эд-Дин.

"Ликвидация "Каткута" подрывает цепочку руководства ИГ* и снижает их возможность осуществлять террористические атаки как в регионе, так и за его пределами", — следует из распространенного сообщения.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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