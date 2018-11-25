Боевики вновь обстреляли Алеппо, сообщил источник

ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Боевики террористических группировок в воскресенье в очередной раз обстреляли жилые районы сирийского города Алеппо снарядами, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

МО РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения. Восемь из 73 пострадавших остаются под наблюдением врачей, в том числе двое в тяжелом состоянии, после атаки боевиков.

"Террористические группировки обстреляли несколькими снарядами районы аз-Захра и улицы Нил", — заявил источник. О пострадавших информации пока нет.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.

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