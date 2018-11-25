Специалисты РХБЗ подтвердили факт заражения Алеппо химвеществами

ДАМАСК, 25 ноя — РИА Новости. Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) подтвердили факт заражения местности в сирийском городе Алеппо, который в субботу подвергся обстрелу химическими веществами со стороны боевиков, сообщил журналистам представитель войск РХБЗ Константин Потемкин.
По его словам, состав отравляющих веществ будет определен после экспертизы. "Мы осуществили забор проб грунта, обломков зданий и осколков боеприпасов для дальнейшей их экспертизы в лаборатории на авиабазе "Хмеймим". Это позволит определить состав отравляющего вещества", — добавил представитель РХБЗ.
Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая 8 детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>