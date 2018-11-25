Специалисты РХБЗ подтвердили факт заражения Алеппо химвеществами

ДАМАСК, 25 ноя — РИА Новости. Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) подтвердили факт заражения местности в сирийском городе Алеппо, который в субботу подвергся обстрелу химическими веществами со стороны боевиков, сообщил журналистам представитель войск РХБЗ Константин Потемкин.

"Специалисты войск РХБЗ благодаря использованию газоанализаторов подтвердили факт заражения местности химическими веществами", — отметил Потемкин.

По его словам, состав отравляющих веществ будет определен после экспертизы. "Мы осуществили забор проб грунта, обломков зданий и осколков боеприпасов для дальнейшей их экспертизы в лаборатории на авиабазе "Хмеймим". Это позволит определить состав отравляющего вещества", — добавил представитель РХБЗ.

Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая 8 детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

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