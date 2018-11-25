Специалисты РХБЗ сообщили о проведении мониторинга в Алеппо

ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ведут постоянный мониторинг в жилых кварталах сирийского города Алеппо, который подвергся обстрелу боевиков, использовавших снаряды с отравляющими веществами, сообщил журналистам представитель войск РХБЗ, подполковник Константин Потемкин.

Минобороны РФ ранее сообщало, что при обстреле сирийского Алеппо со стороны боевиков использовались снаряды с отравляющими веществами, 46 человек, включая восемь детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В Минобороны РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против населения.

"В течение нескольких часов в город Алеппо на место обстрела боевиками "Хайат Тахрир Аш-Шам"* с применением боеприпасов, начиненных отравляющими веществами, транспортной авиацией была переброшена мобильная диагностическая группа из состава химического лабораторного комплекса российской авиабазы "Хмеймим"… Сейчас в жилых районах Алеппо работает специальная машина радиационной, химической и биологической разведки, которая ведет постоянный мониторинг химической обстановки (в городе – ред.)", — отметил Потемкин.

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Он добавил, что работа специалистов войск РХБЗ поможет оперативно выявить заражение местности в случае повторного применения террористами отравляющих веществ. "Это позволит в дальнейшем избежать жертв среди мирного населения", — добавил собеседник агентства.

По его словам, российские военные "неоднократно фиксировали факты доставки организацией "Белые каски" в Идлибскую зону деэскалации отравляющих веществ для осуществления провокаций", чтобы впоследствии обвинить правительственные войска в применении химического оружия против населения.

*Запрещённая в России террористическая организация

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