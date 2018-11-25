Террористы при химатаке в Алеппо использовали самодельные мины

ДАМАСК, 25 ноя — РИА Новости. Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* использовали для обстрела сирийского города Алеппо самодельные 120-миллиметровые мины, сообщил журналистам представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, подполковник Константин Потемкин.

"Первичный анализ осколков боеприпасов позволяет сделать вывод о том, что террористы использовали самодельные 120-миллиметровые мины, снаряжение которых отравляющими веществами осуществлялось в кустарных условиях", — отметил Потемкин.

Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая 8 детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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