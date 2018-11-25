ВКС уничтожили все цели в районе, откуда боевики обстреливали Алеппо

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ВКС уничтожили все цели в районе, откуда боевики обстреливали Алеппо, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"О нанесении ударов турецкая сторона была предупреждена заранее по горячей линии связи", — добавил он.

Ранее Конашенков рассказал, что разведка обнаружила в демилитаризованной зоне провинции Идлиб огневые средства, из которых боевики наносили удары по Алеппо.

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Атака в Аллепо

Накануне боевики террористических группировок, находящихся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые районы Алеппо аль-Халидия, аз-Захра, а также улицу Нил снарядами, содержащими, по данным сирийских СМИ, хлор.

Огонь велся из 120 миллиметровых минометов с юго-восточного направления демилитаризованной зоны.

"Обстрел мирного города Алеппо, который осуществили террористы и боевики с подконтрольных им территорий, — это попытка подорвать процесс нормализации жизни в Сирии, которая подлежит безоговорочному осуждению со стороны всего мирового сообщества", — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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