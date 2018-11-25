Минобороны обнародовало видео последствий обстрела в Алеппо

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео из больницы в Алеппо, куда привезли пострадавших в результате химической атаки.

По информации агентства SANA , число пострадавших в результате устроенной террористами атаки с применением хлора составляет 107 человек.

Среди них есть женщины и дети. В основном состояние пострадавших оценивается как легкой и средней тяжести. Они испытывают удушье и другие симптомы, характерные для отравлений.

Атака в Аллепо

Накануне боевики террористических группировок, находящихся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые районы Алеппо аль-Халидия, аз-Захра, а также улицу Нил снарядами, содержащими, по данным сирийских СМИ, хлор.

Огонь велся из 120 миллиметровых минометов с юго-восточного направления демилитаризованной зоны.

"Обстрел мирного города Алеппо, который осуществили террористы и боевики с подконтрольных им территорий, — это попытка подорвать процесс нормализации жизни в Сирии, которая подлежит безоговорочному осуждению со стороны всего мирового сообщества", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.