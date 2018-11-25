Российские ВКС нанесли удары по позициям боевиков в районе Алеппо

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Разведка обнаружила в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб огневые средства, из которых боевики наносили удары по Алеппо, самолеты ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов, откуда велся обстрел мирного населения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Разведкой российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике в демилитаризованной зоне провинции Идлиб обнаружены огневые средства, из которых боевиками незаконных вооруженных формирований наносились удары с применением отравляющих веществ по городу Алеппо, а также выявлены признаки подготовки к их повторному применению", — сказал он.

Он также добавил, что по выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Минобороны России Пострадавших от химатаки в Алеппо привезли в больницу. Съемка Минобороны РФ

Конашенков отметил, что о нанесении ударов турецкая сторона была предупреждена заранее по "горячей линии связи".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>