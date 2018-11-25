Российские ВКС нанесли удары по позициям боевиков в районе Алеппо

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Разведка обнаружила в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб огневые средства, из которых боевики наносили удары по Алеппо, самолеты ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов, откуда велся обстрел мирного населения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он также добавил, что по выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары.
Конашенков отметил, что о нанесении ударов турецкая сторона была предупреждена заранее по "горячей линии связи".
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