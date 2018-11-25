В МИД прокомментировали обстрел боевиками Алеппо

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Обстрел боевиками Алеппо является попыткой подорвать процесс нормализации жизни в Сирии и подлежит безоговорочному осуждению со стороны всего мирового сообщества, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обстрел мирного города Алеппо, который осуществили террористы и боевики с подконтрольных им территорий, — это попытка подорвать процесс нормализации жизни в Сирии, которая подлежит безоговорочному осуждению со стороны всего мирового сообщества", — сказала она.

"Тем более учитывая, что речь идёт о возможном применении в ходе атаки хлора", — добавила Захарова.

Боевики террористических группировок в субботу обстреляли жилые районы Алеппо аль-Халидия и аз-Захра и улицу Нил снарядами, содержащими, по данным сирийских СМИ, хлор. Среди пострадавших как минимум четыре ребенка, госпитализированные страдают от удушья и испытывают другие симптомы, типичные для отравлений. По последним данным, госпитализированы 107 человек.

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