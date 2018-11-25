В Госдуме призвали объединить усилия в борьбе с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Необходимо объединить усилия всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом в Сирии, где боевики применяют химическое оружие, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

МО РФ ранее сообщило, что при обстреле боевиками снарядами с отравляющими веществами сирийского Алеппо 46 человек, включая 8 детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

"Безусловно, это является очередным актом совершенного военного преступления… Это еще раз подтверждает то, что нужно объединить усилия в борьбе с терроризмом всего мирового сообщества. Тем более, связанных с применением химического оружия", — сказал РИА Новости Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что это должно быть вынесено на рассмотрение Совбеза ООН, а ОЗХО должно принять меры.

"Мы являемся свидетелями безучастных действий со стороны западных стран и США, в частности, на совершающиеся преступления. Рассмотрение этого преступления должно быть вынесено на совет безопасности ООН, должно последовать принятие мер со стороны ОЗХО", — заключил он.

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