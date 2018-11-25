Пушков: Запад не нанесет удар по боевикам, применившим химоружие в Алеппо

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что не стоит ждать от западной коалиции во главе с США ударов по позициям боевиков после обстрела им сирийского города Алеппо снарядами, содержащими отравляющее вещество.

Боевики обстреляли Алеппо с применением химических зарядов. Трамп и Макрон обещали наносить ракетно-бомбовые удары по тем, кто применяет химоружие в Сирии. Но ждать ударов западной коалиции по позициям боевиков, как и гневных заявлений в ООН, не приходится: боевикам можно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 ноября 2018 г.

​Ранее сирийская газета al-Watan сообщала, что число пострадавших мирных жителей в результате обстрела боевиками района Алеппо снарядами, содержащими отравляющее вещество, достигло 65 человек, впоследствии госагентство SANA проинформировало о 107 пострадавших. Как в свою очередь заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в результате обстрела 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. По предварительным данным, снаряды были начинены хлором.