ДАМАСК, 25 ноя — РИА Новость. Медицинская помощь оказана 73 мирным жителям сирийского Алеппо, включая четырех детей, после обстрела боевиками снарядами с отравляющими веществами, сообщил журналистам врач приемного отделения городской больницы Шерван Шехо.

"У всех госпитализированных затрудненное дыхание, слезятся глаза. В медицине это называется газовой аллергией", — сказал он.

Один из очевидцев обстрела, Ахмет Мухаммед сообщил журналистам, что первые признаки отравления пострадавшие почувствовали не сразу. "Мой брат был дома, он услышал, что упали мины, но подумал, что ничего страшного не произошло. Однако через два часа его самочувствие ухудшилось, ему стало трудно дышать, его забрала скорая помощь", — отметил он.

Жительница улицы аль-Нил, которая оказалась под обстрелом, Галя Али рассказала, что в больнице ей оказали первую помощь, после чего она смогла вернуться домой. "Но потом стало плохо моей дочери, и мы с семьей привезли ее в больницу", — добавила женщина.

Ранее сирийская газета al-Watan сообщала, что число пострадавших мирных жителей в результате обстрела боевиками района сирийского города Алеппо снарядами, содержащими отравляющее вещество, достигло 65 человек. Как в свою очередь сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в результате обстрела 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. По предварительным данным, снаряды были начинены хлором.

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