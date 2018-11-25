В Алеппо 65 человек получили химическое поражение при обстреле

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сирийская газета al-Watan уточнила число пострадавших в Алеппо при обстреле содержащими хлор снарядами, химическое поражение получили 65 человек.

Источники издания в больнице ар-Рази сообщили, что к часу ночи (мск) в лечебное учреждение поступил 21 пострадавший, все госпитализированы в отделение интенсивной терапии. В университетскую больницу попали 44 пострадавших, испытывающих трудности в дыхании.

При этом ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента сообщает о ста пострадавших от нападения боевиков.

Террористы, обосновавшиеся рядом с городом, регулярно обстреливают окраины и центр Алеппо из минометов и с применением самодельных ракет.

Атака в Алеппо

Террористы в субботу обстреляли жилые районы Алеппо аль-Халидия и аз-Захра, а также улицу Нил снарядами с отравляющими газами. Среди пострадавших числятся четыре ребенка, госпитализированные страдают от удушья и испытывают другие типичные для отравлений симптомы.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточного направления демилитаризованной зоны.

В пострадавшие от обстрелов жилые районы города прибыли российские военные химики со спецоборудованием и уже приступили к работе с госпитализированными людьми и мониторингу обстановки в районе.

Как подчеркнул официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия уже обращала внимание, что организация "Белые каски" планирует организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с отравляющими веществами, чтобы обвинить правительственные войска в применении химоружия против местных жителей. Генерал подчеркнул, что связь "Белых касок" с террористами, действующими на территории Сирии, "совершенно очевидна".

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