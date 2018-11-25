Российские военные химики прибыли в обстрелянный боевиками Алеппо

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российские военные химики прибыли в сирийский город Алеппо, жилые районы которого боевики обстреляли снарядами, начиненными отравляющими веществами, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам генерала, группы со специальным оборудованием из состава наблюдательных постов подразделений радиационной, химической и биологической защиты приступили к работе с госпитализированными людьми и мониторингу обстановки в районе.

"По предварительным данным, подтверждённым, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором", — сообщил Конашенков.

Он подчеркнул, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

"Совершенно очевидно, что "Белые каски" напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, и в частности, в Идлибской зоне деэскалации". Генерал также отметил, что "российские специалисты ведут тщательный мониторинг обстановки вокруг Идлибской зоны деэскалации, за ситуацию внутри которой в соответствии с договорённостями отвечает турецкая сторона", — заявил генерал.

Он добавил, что Россия намерена обсудить с Турцией этот обстрел.

Атака террористов

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, в 21.50 субботы террористические группировки, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли северо-западные кварталы города Алеппо. Огонь велся из 120 миллиметровых минометов с юго-восточного направления демилитаризованной зоны (в районе населенного пункта Эль-Бурайкат, контролируемого боевиками "Хайат Тахрир Аш-Шам"*) боеприпасами, предположительно содержащими хлор.

Мины, начиненные отравляющими веществами, разорвались в районе улицы Ниль в квартале Эль-Халидия. В результате 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение.

* Запрещённая в России террористическая организация