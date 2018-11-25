Российские военные химики прибыли в обстрелянный боевиками Алеппо

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российские военные химики прибыли в сирийский город Алеппо, жилые районы которого боевики обстреляли снарядами, начиненными отравляющими веществами, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"По предварительным данным, подтверждённым, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором", — сообщил Конашенков.
Он подчеркнул, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.
"Совершенно очевидно, что "Белые каски" напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, и в частности, в Идлибской зоне деэскалации". Генерал также отметил, что "российские специалисты ведут тщательный мониторинг обстановки вокруг Идлибской зоны деэскалации, за ситуацию внутри которой в соответствии с договорённостями отвечает турецкая сторона", — заявил генерал.
Он добавил, что Россия намерена обсудить с Турцией этот обстрел.
Атака террористов
Мины, начиненные отравляющими веществами, разорвались в районе улицы Ниль в квартале Эль-Халидия. В результате 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение.
* Запрещённая в России террористическая организация