РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Навязывание искусственных сроков для процесса формирования конституционной комиссии по Сирии направлено на срыв астанинского процесса, чтобы вернуться к логике "смены режима" в Дамаске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это (формирование конституционной комиссии) занимает время. Намного более важно, чтобы была эффективная и приемлемая для обеих сторон конституционная комиссия, чем иметь искусственные сроки, чтобы разрушить астанинский процесс. Те, кто настаивает, чтобы (спецпосланник ООН по Сирии) Стаффан (де Мистура) установил сроки, и кто говорит, что "вот мой список, я не слышу, что вы говорите", они хотят только одного — разрушить астанинский процесс и вернуться к логике смены режима", — заявил Лавров на конференции "Средиземноморье: римский диалог" в Риме.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского национального диалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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