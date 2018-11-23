Лавров назвал задачи предстоящей встречи в астанинском формате

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Следующая встреча в Астане по Сирии будет сосредоточена на усилиях по завершению формирования конституционной комиссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Встреча по Сирии в Астане пройдет 28-29 ноября.

По словам Лаврова, он проинформировал итальянских коллег о той работе, которую Россия, Турция и Иран проводят в рамках астанинского процесса с тем, чтобы создавать условия для пресечения проявления насилия в Сирии, для создания условий для решения гуманитарных проблем, для возвращения беженцев и скорейшего начала политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН.

"В этой связи мы рассказали об усилиях по формированию конституционной комиссии в соответствии с решением состоявшего в январе этого года в Сочи конгресса сирийского национального диалога. Ближайшей вехой в этих усилиях будет очередная встреча трех стран-гарантов астанинского процесса — России, Турции и Ирана — с участием наблюдателей от Организации Объединенных Наций, которая состоится в Астане 28-29 ноября", — сказал он на пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези

В сентябре представители трех стран (России, Ирана и Турции) согласовали списки участников комиссии от правительства Сирии и от оппозиции. Однако третий список независимых участников, предложенный спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой, многих не устроил, и дискуссии продолжились.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Запрещённая в России террористическая организация

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