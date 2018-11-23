США не примут участие в переговорах по Сирии в Астане

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова, Михаил Тургиев. США не планируют участие в консультациях по Сирии в Астане в конце ноября, но будут рады их итогам, если они окажутся эффективными, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы не планируем участвовать. Мы сохраняем непредвзятость в плане возможной эффективности переговоров в Астане", — сказал Джеффри.

Он пояснил, что "Соединенные Штаты не принимают участие в каждой эффективной инициативе по Сирии".

"Например, мы очень приветствовали прошедший в конце прошлого месяца саммит в Стамбуле, в котором участвовал российский президент и его коллеги из Франции, Германии и Турции. И если встреча в Астане окажется такой же эффективной, как и саммит в Стамбуле, мы будем рады", — добавил дипломат.

Джеффри рассказал, что если встреча в Астане "даст результаты, которые пойдут на благо народу Сирии и международной безопасности в регионе", то США "будут рады" и "будут работать с такими результатами".

Встреча по Сирии в Астане пройдет 28-29 ноября.

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