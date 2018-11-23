США не хотят развала Сирии и выступают за ее целостность, заявил Джеффри

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова, Михаил Тургиев. США не хотят развала Сирии, выступают за ее территориальную целостность, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Соединенные Штаты выступали за территориальную целостность Сирии на всех этапах этого конфликта и до него, и мы будем продолжать это делать. Присутствие американских сил, выполняющих антитеррористические операции, совершенно не означает желания развалить страну", — сказал он.

Джеффри привел в пример оказание американскими военными поддержки с воздуха в запрещенной для полетов зоне на севере Ирака с 1991 по 2003 год, а также размещение в Ираке около 100 тысяч американских военнослужащих с 2003 по 2011 год, что, по его словам, не привело к территориальным изменениям в этой стране.

"То же самое верно и в отношении Сирии. Присутствие этих сил не имеет никакого отношения к нашей позиции по территориальной целостности Сирии", — заверил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что американцы занимаются обустройством восточного берега Евфрата, в том числе создавая там квазигосударственные органы местного самоуправления. По мнению российской стороны, это грозит расколом Сирии, а также является нарушением всех решений Совета безопасности ООН, который многократно требовал уважать суверенитет и территориальную целостность республики.

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