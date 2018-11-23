США не нацелены на смену руководства в Сирии, заявил Джеффри

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова, Михаил Тургиев. Соединенные Штаты не нацелены на смену руководства в Сирии и привержены политическому процессу, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Россия неоднократно заявляла, что судьбу действующего главы Сирии Башара Асада должен решать только сирийский народ. При этом ранее страны Запада, в том числе США, настаивали на уходе Асада в отставку, называя это главным условием для сирийского урегулирования. В МИД РФ заявляли, что вопрос об уходе президента Сирии Асада, по сути, снят, его уже никто не поднимает.

"Мы считаем, что он позорит человечество. Он безжалостный военный преступник, возможно, самый крупный и самый безжалостный военный преступник в мире в настоящее время. И тем не менее, — хотя у Америки никогда не будет хороших отношений с Башаром Асадом, — тем не менее, мы привержены политическому процессу, который будет осуществляться совместно с сирийским народом и самим сирийским народом", — сказал он.

Дипломат добавил, что "сирийскому народу решать, кто будет им руководить и какое правительство у него будет".

"Мы не нацелены ни на какую смену режима. Мы нацелены на изменение поведения этого режима, прежде всего, по отношению к собственным гражданам, затем к соседям, затем к международному сообществу, идет ли речь о применении химического оружия, пытках, о колоссальных угрозах региону, возникших в результате вовлечения Ирана, в результате развязывания, пусть и косвенно, бедствия в лице ДАИШ* (ИГ*) в регионе и в Европе, о потоке миллионов беженцев, ставших бременем для Европы и Турции, Ливана и Иордании", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, есть "длинный список" того, что США считают неприемлемым, что стране не нравится в сирийском правительстве и "что должно будет измениться для достижения настоящего мира и настоящего урегулирования разногласий с международным сообществом".

"Но это связано не только с Асадом", — отметил Джеффри.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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