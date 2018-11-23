США не ослабят санкции против Ирана в обмен на его уход из Сирии

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова, Михаил Тургиев. США никогда не согласятся на ослабление санкций в отношении Тегерана в обмен на уход его сил из Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Очевидно, что если бы идея обмена вывода иранских сил на ослабление американских санкций против Ирана и возникла, мы бы ее не приняли ни при каких обстоятельствах. Это сваливание в одну кучу даже не мух и котлет, это сваливание в одну кучу мух и лопат – настолько эти вещи разные", — сказал он.

Он отметил, что санкции США в отношении Ирана не связаны с Сирией, а вызваны озабоченностью Вашингтона ядерной темой и действиями ИРИ в регионе.

Ранее американское издание Axios со ссылкой на членов израильского кнессета сообщило, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании в понедельник якобы заявил, что Россия недавно предложила Израилю и США освободить Тегеран от некоторых санкций в обмен на вывод иранских войск и доверенных лиц из Сирии. Впоследствии замглавы МИД РФ Сергей Рябков опроверг эту информацию.

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