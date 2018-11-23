Джеффри о поставке нефти из РФ в Сирию: бизнес имеет право на любые решения

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова, Михаил Тургиев. Российский бизнес вправе принимать любые решения, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, комментируя заявления о том, что Россия продолжит поставлять нефть Сирии, несмотря на новые санкции США.

"Мы считаем, что в целом санкции оказывают воздействие на принятие политических решений. Но воздействие это долгосрочное и обычно косвенное. Конечно, российские компании могут принимать любые коммерческие решения, какие захотят, подобно тому, как "Фольксваген", например, принимает решения относительно своей деятельности в Иране на основании американских санкций", — сказал он.

США во вторник объявили о введении очередных санкций против Сирии, Ирана и России. Поводом для ограничительных мер стали якобы имеющие место тайные поставки иранской нефти Дамаску при "содействии" российской стороны. Полученные Тегераном доходы тот, как утверждается, тратит на финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и группировок ХАМАС и "Хезболлах", которые Вашингтон считает террористическими.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил в этой связи РИА Новости, что Россия продолжит выполнять свои договоренности с Дамаском по поставкам нефти в Сирию, несмотря на давление США.

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