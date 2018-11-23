В провинции Латакия создадут водохранилище по российскому проекту

ДАМАСК, 23 ноя – РИА Новости. Водохранилище планируют создать к 2020 году у города Рас-аль-Басит в сирийской провинции Латакия, сообщил журналистам директор департамента водных ресурсов региона Хасан Набиль.

"После запуска водохранилища мы обеспечим водой 40 деревень — это как минимум 40 тысяч человек. В этом районе больше не будет дефицита питьевой воды и воды для полива садов и огородов. Строительство завершится к 2020 году", — сказал он.

Набиль уточнил, что это водохранилище создается в рамках госпрограммы, по которой было построено 19 подобных объектов в Сирии.

Проект водохранилища, рассчитанного на 2 миллиона кубометров воды, был разработан российскими специалистами, при строительстве объекта используются в том числе российские материалы. Заполнить чашу водохранилища планируется за полтора года, отмечают инженеры.

"Все тяжелые работы мы закончили, отвели реку, теперь начинаем поднимать саму плотину, ее высота составит 54 метра", — отметил инженер Махмуд Мухсин.