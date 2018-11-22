Сирийский военный погиб при обстрелах боевиков

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сирийский военный погиб и пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов боевиками города Алеппо и провинции Хама в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток зафиксированы обстрелы районов Захра и Суккари города Алеппо, населенных пунктов Арафит провинции Алеппо, Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия и Телль-Баззам провинции Хама. В результате обстрела района Захра города Алеппо ранено пять мирных жителей. При обстреле боевиками населенного пункта Телль-Баззам провинции Хама погиб один военнослужащий вооруженных сил САР", — сказал руководитель центра.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Эр-Растан провинции Хомс, выдано 450 продовольственных наборов общим весом около двух тонн.

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