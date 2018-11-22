В Иране оценили роль астанинского процесса в сирийском урегулировании

РИМ, 22 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Астанинский процесс — это единственный работающий формат урегулирования в Сирии, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы тесно работаем с РФ в Сирии, мы проводим свою собственную политику… защитить регион от угрозы, которую представляют террористические организации. Я думаю, РФ добивается того же", — сказал Зариф, выступая на форуме "Средиземноморские диалоги" в Риме.

"С Россией и Турцией, я думаю, мы должны сделать две вещи — мы должны сохранить территориальную целостность Сирии и сражаться с террористами. Единственный механизм, который сработал в Сирии, — это астанинский процесс, а единственные страны, которые могут предотвратить бедствие, были Иран, Россия и Турция" — отметил министр.

По его словам, при этом политический процесс не может перевернуть ситуацию на земле, а должен объединять противоборствующие стороны.

"Если его предназначение — изменить обстановку на территории, он потерпит неудачу, и Россия, Иран, Турция будут работать над этим в рамках астанинского процесса и в сотрудничестве с (спецпредставителем ООН Стаффаном) де Мистурой" — добавил Зариф.

Международная встреча по Сирии пройдет в Астане 28-29 ноября в традиционном формате с участием делегаций стран-гарантов, правительства Сирийской Арабской Республики, сирийской вооруженной оппозиции. На переговоры в качестве наблюдателей приглашены представители ООН и Иордании. Ожидается участие представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного креста.

В Астане состоялись девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным результатом встреч в столице Казахстана стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Последняя встреча в астанинском формате на высоком уровне прошла в Сочи 30-31 июля.

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