ДАМАСК, 22 ноя — РИА Новости. Сирийские военные отбили атаку боевиков террористической группировки "Катаиб аль-Изза" на севере провинции Хама рядом с демилитаризованной зоной, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
По его словам, боевики пытались продвинуться из района деревень Телль-Сахр и Джанабира к позициям армии в районе военной базы Брейдидж и деревни аль-Мугир.
"Армия ответила на эти попытки в четверг, террористы понесли потери", — заявил источник.
В сентябре министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.
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