ДАМАСК, 22 ноя — РИА Новости. Сирийские военные отбили атаку боевиков террористической группировки "Катаиб аль-Изза" на севере провинции Хама рядом с демилитаризованной зоной, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

"Боевики постоянно осуществляют эти попытки проникнуть на позиции армии с целью сорвать реализацию договоренностей, достигнутых в Сочи по созданию демилитаризованной зоны", — заявил собеседник агентства.

По его словам, боевики пытались продвинуться из района деревень Телль-Сахр и Джанабира к позициям армии в районе военной базы Брейдидж и деревни аль-Мугир.

"Армия ответила на эти попытки в четверг, террористы понесли потери", — заявил источник.

В сентябре министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

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