В Сирии присланная Нидерландами помощь использовалась в бою, пишут СМИ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Помощь, которую нидерландское правительство посылало группировкам в Сирии, использовалась членами этих групп для ведения боевых действий, говорится в совместном расследовании Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS) и газеты Trouw.

Сообщается, что правительство по запросу СМИ опубликовало документы, информация в которых свидетельствовала о том, что "почти все оборудование", поставленное группировкам Нидерландами в качестве помощи, использовалось во время боев. Кроме того, в документах сообщалась засекреченная информация: – название двух группировок, которым оказывалась поддержка. Согласно NOS, позднее документы были недоступны для публичного просмотра.

СМИ утверждают, что среди поставляемого оборудования были в том числе автомобили, которые группировки использовали для нападений, ноутбуки – для определения боевых целей.

В расследовании отмечается, что эти данные противоречат заявлениям министра иностранных дел королевства Стефа Блока о том, что предоставленная группировкам в Сирии помощь была "невоенного характера".

В палате представителей нидерландского парламента потребовали от кабинета министров разъяснений в связи с публикацией.

Ранее правительство Нидерландов сообщило о полном прекращении помощи оппозиционным группам и другим организациям в Сирии в связи с неэффективностью программы. По их словам, программа "не принесла ожидаемых результатов", в то время как войска президента Сирии Башара Асада, по их мнению, "скоро одержат победу".

Нидерланды с мая 2015 года потратили на помощь организациям в Сирии около 70 миллионов евро. Поддержку получали 22 группы, в том числе "вооруженные умеренно-оппозиционные группы" в Сирии, организации "по созданию гражданской полиции" в Сирии The Free Syrian Police (Свободная сирийская полиция) и "Белые каски". Королевство не предоставляло группам оружие, помощь была направлена на покупку продуктов питания, автомобилей и оборудования.

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