В Сирии присланная Нидерландами помощь использовалась в бою, пишут СМИ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Помощь, которую нидерландское правительство посылало группировкам в Сирии, использовалась членами этих групп для ведения боевых действий, говорится в совместном расследовании Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS) и газеты Trouw.
СМИ утверждают, что среди поставляемого оборудования были в том числе автомобили, которые группировки использовали для нападений, ноутбуки – для определения боевых целей.
В расследовании отмечается, что эти данные противоречат заявлениям министра иностранных дел королевства Стефа Блока о том, что предоставленная группировкам в Сирии помощь была "невоенного характера".
В палате представителей нидерландского парламента потребовали от кабинета министров разъяснений в связи с публикацией.
Нидерланды с мая 2015 года потратили на помощь организациям в Сирии около 70 миллионов евро. Поддержку получали 22 группы, в том числе "вооруженные умеренно-оппозиционные группы" в Сирии, организации "по созданию гражданской полиции" в Сирии The Free Syrian Police (Свободная сирийская полиция) и "Белые каски". Королевство не предоставляло группам оружие, помощь была направлена на покупку продуктов питания, автомобилей и оборудования.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>