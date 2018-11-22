МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Басманный суд заочно арестовал девять сирийцев, обвиняемых в убийстве российского пилота Олега Пешкова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Все они объявлены в международный розыск.
Олег Пешков был командиром экипажа Су-24, сбитого в ноябре 2015 года турецким F-16 в небе над Сирией. Пешков успел катапультироваться, но боевики расстреляли его с земли. Штурмана Константина Мурахтина удалось спасти во время операции российской пехоты при поддержке сирийского спецназа. Погибшему летчику посмертно присвоили звание Героя России.
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