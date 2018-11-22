В Москве заочно арестовали девять сирийцев за убийство Пешкова

Памятный уголок в комнате, где жил Олег Пешков. Архивное фото

Памятный уголок в комнате, где жил Олег Пешков. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Басманный суд заочно арестовал девять сирийцев, обвиняемых в убийстве российского пилота Олега Пешкова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля", — сказала Царева.

Все они объявлены в международный розыск.

Решение о заочном аресте оспорила только адвокат Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Мосгорсуд оставил его без изменения.

Олег Пешков был командиром экипажа Су-24, сбитого в ноябре 2015 года турецким F-16 в небе над Сирией. Пешков успел катапультироваться, но боевики расстреляли его с земли. Штурмана Константина Мурахтина удалось спасти во время операции российской пехоты при поддержке сирийского спецназа. Погибшему летчику посмертно присвоили звание Героя России.

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