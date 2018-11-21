Коалиция применила белый фосфор при ударе по Дейр-эз-Зору

ДАМАСК, 21 ноя — РИА Новости. Авиация коалиции нанесла удар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, применив запрещенный международными конвенциями белый фосфор, сообщило государственное ТВ Сирии.

"Авиаудары международной коалиции с применением белого фосфора по городу Хаджин на востоке Дейр-эз-Зора привели к гибели мирных жителей, есть пострадавшие", — передает телеканал Ikhbariya

Точное число погибших и раненых не уточняется.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в Дейр-эз-Зоре. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора. Так, на прошлой неделе жертвами удара стали сорок жителей деревни аль-Букаан.

Дамаск призвал ООН принять меры и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории страны.

Альянс, со своей стороны, отрицает, что при его ударах гибнут мирные жители. В Пентагоне не раскрывают, какие боеприпасы применяются в Сирии, но заверяют, что они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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