Россия продолжит поставлять нефть в Сирию, заявили в Совфеде

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия продолжит выполнять свои договоренности с Дамаском по поставкам нефти в Сирию, несмотря на давление США, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

"Политическое поражение в Сирии, видимо, побуждает США вернуться к идее смены режима в Дамаске. Поэтому экономическое давление через перекрытие поставок нефти становится орудием новой экономической войны с (президентом Сирии) Башаром Асадом, а косвенно — с Москвой и Ираном", — сказал он.

По его словам, Россия действует и будет действовать "абсолютно легально и законно".

"У нас есть договор с Сирией и, следовательно, нам решать, что и кому поставлять. Это и будет нашим ответом, гораздо более эффективным, чем встречные санкции", — подчеркнул Морозов.

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