В Сирию за сутки вернулись более 780 беженцев

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более 780 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратился 781 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 132 человек (женщин – 40, детей – 67), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 649 человек (женщин – 195, детей – 331)", — говорится в документе.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 257 человек. За сутки фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо, населению выдана одна тонна хлеба.

Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 39 взрывоопасных предметов, в том числе два самодельных взрывных устройства.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>