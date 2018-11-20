В Сирию за сутки вернулись более 780 беженцев

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более 780 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.
Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 257 человек. За сутки фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо, населению выдана одна тонна хлеба.
Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 39 взрывоопасных предметов, в том числе два самодельных взрывных устройства.
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