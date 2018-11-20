Пентагон: российские комплексы С-300 не влияют на операции США в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил РИА Новости, что размещение в Сирии российских комплексов С-300 не влияет на операции США в этом регионе.
"Не влияет на наши операции", — сказал Пахон, отвечая на соответствующий вопрос.
Вместе с тем, по его мнению, поставка "любого дополнительного вооружения в Сирию на данном этапе лишь способствует эскалации конфликта".
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выразил обеспокоенность размещением российских комплексов С-300 на сирийской территории, заявив, что в Вашингтоне хотели бы знать, "кто будет контролировать эти комплексы, какую роль они будут играть".
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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