Пентагон: российские комплексы С-300 не влияют на операции США в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил РИА Новости, что размещение в Сирии российских комплексов С-300 не влияет на операции США в этом регионе.

"Не влияет на наши операции", — сказал Пахон, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, по его мнению, поставка "любого дополнительного вооружения в Сирию на данном этапе лишь способствует эскалации конфликта".

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выразил обеспокоенность размещением российских комплексов С-300 на сирийской территории, заявив, что в Вашингтоне хотели бы знать, "кто будет контролировать эти комплексы, какую роль они будут играть".

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. В начале октября Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в Сирию, местных военных научат ими управлять за три месяца.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.