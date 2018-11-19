Восстановительные работы в центре Дейр-эз-Зора выполнены на 80 процентов

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 19 ноя – РИА Новости. Работы по расчистке центра сирийского города Дейр-эз-Зор, пострадавшего в ходе войны, выполнены на 80 процентов, сообщил замруководителя строительными работами Абдель Хамид Сааб.

"Центр города в ходе войны был разрушен боевиками. Сейчас наша бригада из Алеппо проводит здесь восстановительные работы. Они выполнены на 80 процентов. Нам потребуется 20 дней, чтобы завершить их", — отметил Сааб.

По его словам, в работах задействованы 20 человек и девять единиц техники.

Содействие в восстановлении инфраструктуры Дейр-эз-Зора оказывают военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. "Мы оказываем помощь администрации города по восстановлению инфраструктуры — дорог, медицинских учреждений, школ, объектов водоснабжения и сетей электропередач. Также мы решаем проблемные вопросы с нехваткой строительных материалов. В частности, сейчас идет активная подготовка к зимнему периоду, и местным властям не хватает материалов для утепления и остекления домов", — отметил представитель Центра Алексей Токарев.

Город Дейр-эз-Зор, административный центр одноименной провинции, находится на северо-востоке Сирии, на правом берегу Евфрата. Столица Дамаск расположена от него в 400 километрах, в 130 километрах – граница Сирии с Ираком. В провинции находятся крупные нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающий завод и магистральный трубопровод из Катара в Турцию.

Осенью 2014 года боевики террористической организации "Исламское государство"* взяли город в блокаду. Спустя три года правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России прервали ее, а полностью город был освобожден 3 ноября.

*Террористическая организация, запрещенная в России