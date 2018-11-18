Сирийский министр поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом

ДАМАСК, 18 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Сирия выстояла в борьбе с международным терроризмом благодаря помощи России и ее религиозным деятелям, заявил сирийский министр по делам вакуфов Мухаммад Ас-Сайид от имени разных конфессий страны на встрече с межрелигиозной делегацией РФ во главе с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом в Дамаске.

Вакуф – в мусульманском праве имущество, переданное государственным учреждением или отдельным лицом на религиозные и благотворительные цели. Опекун вакуфа должен следить за вакуфом и имел право распоряжаться им согласно указаниям завещателя.

"Сирия одержала победу над террористами. Сейчас немногие группы террористов находятся на севере и востоке страны, где их поддерживают американцы. Ан-Нусра* и ИГИЛ* пришли в Сирию и закрепились при поддержке западных стран, коалиции во главе с США. И если бы не помощь дружественной России, патриарха Кирилла, других российских религиозных лидеров, мы в этой праведной борьбе не выстояли бы", — сказал министр вакуфов.

Он отметил "ведущую роль религиозных лидеров разных конфессий в противодействии распространению тоталитаризма и идеологии терроризма". "На сирийской земле смешалась кровь сирийский и российских воинов, которые защищали наш народ", — подчеркнул министр.

Митрополит Иларион отметил, что впервые посетил Сирию почти четверть века назад. "Здесь жили мирно и спокойно христиане, мусульмане, представители разных конфессий – и не было бы никаких конфликтов, если б сюда не вторглись иностранные интервенты. Мы наблюдали, как иностранные державы пытались вести свою войну на вашей территории. Прежде всего, речь идет о США и их союзниках. Мы видели, что они учинили в Ираке, Ливии. То же самое они хотели сделать здесь. Но Россия поставила им заслон. И сегодня мы видим, что почти вся территория Сирии свободна от террористов", — сказал представитель РПЦ.

Он отметил, что проезжая сегодня по улицам Дамаска, с радостью видел торговлю, как до войны, "полнокровную мирную жизнь". "Понимаю, что не везде такая спокойная атмосфера. Много разрушенных зданий, храмов. И мы будем помогать их восстановлению… Мы создали в России рабочую группу из представителей разных религиозных конфессий для оказания гуманитарной помощи Сирии, понимая, что послевоенное восстановление страны потребует очень много вложений. И мы стараемся внести свою лепту в это дело. Обсудим конкретные проекты. И надеемся, Сирия будет восстановлена во всей своей красоте и люди смогут вернуться в свои дома", — добавил митрополит Иларион.

Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была создана весной 2017 года, в соответствии с решением совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. В нее вошли представители христианских конфессий и мусульманских общин России. Межрелигиозная группа осуществила уже ряд крупных акций по сбору средства, закупке и доставке гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям Сирии, провела круглые столы с представителями религиозных общин Сирии и соседнего Ливана, где живут более миллиона сирийских беженцев. В феврале текущего года в Дамаске делегация российских христианских и мусульманских религиозных деятелей, раздававших гуманитарную помощь, подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков. Тем не менее, гуманитарную акцию удалось реализовать в полном объеме.

*Запрещённые в России террористические организации

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