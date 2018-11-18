Сирийский министр поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом

ДАМАСК, 18 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Сирия выстояла в борьбе с международным терроризмом благодаря помощи России и ее религиозным деятелям, заявил сирийский министр по делам вакуфов Мухаммад Ас-Сайид от имени разных конфессий страны на встрече с межрелигиозной делегацией РФ во главе с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом в Дамаске.
"Сирия одержала победу над террористами. Сейчас немногие группы террористов находятся на севере и востоке страны, где их поддерживают американцы. Ан-Нусра* и ИГИЛ* пришли в Сирию и закрепились при поддержке западных стран, коалиции во главе с США. И если бы не помощь дружественной России, патриарха Кирилла, других российских религиозных лидеров, мы в этой праведной борьбе не выстояли бы", — сказал министр вакуфов.
Он отметил "ведущую роль религиозных лидеров разных конфессий в противодействии распространению тоталитаризма и идеологии терроризма". "На сирийской земле смешалась кровь сирийский и российских воинов, которые защищали наш народ", — подчеркнул министр.
Он отметил, что проезжая сегодня по улицам Дамаска, с радостью видел торговлю, как до войны, "полнокровную мирную жизнь". "Понимаю, что не везде такая спокойная атмосфера. Много разрушенных зданий, храмов. И мы будем помогать их восстановлению… Мы создали в России рабочую группу из представителей разных религиозных конфессий для оказания гуманитарной помощи Сирии, понимая, что послевоенное восстановление страны потребует очень много вложений. И мы стараемся внести свою лепту в это дело. Обсудим конкретные проекты. И надеемся, Сирия будет восстановлена во всей своей красоте и люди смогут вернуться в свои дома", — добавил митрополит Иларион.
*Запрещённые в России террористические организации
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