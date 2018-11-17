ДАМАСК, 17 ноя — РИА Новости. Сирийская армия установила контроль над последним удерживаемыми боевиками террористической группировки "Исламское государство"* территориями в районе вулканического плато ас-Сафа, сообщает гостелевидение Сирии со ссылкой на источник.
Отмечается, что в ходе операции правительственным силам удалось ликвидировать "большое число" террористов.
"Продолжается зачистка освобожденных территорий от остатков боевиков ИГ*", — добавил источник.
Ранее террористы "Исламского государство"* взяли в заложники в нескольких местных жителей. Последнюю группу освободили восьмого ноября в ходе совместной операции сирийских войск и российских ВКС.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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