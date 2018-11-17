Источник: сирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГ* на юге

ДАМАСК, 17 ноя — РИА Новости. Сирийская армия установила контроль над последним удерживаемыми боевиками террористической группировки "Исламское государство"* территориями в районе вулканического плато ас-Сафа, сообщает гостелевидение Сирии со ссылкой на источник.

Отмечается, что в ходе операции правительственным силам удалось ликвидировать "большое число" террористов.

"Продолжается зачистка освобожденных территорий от остатков боевиков ИГ*", — добавил источник.

Агентство SANA со ссылкой на военного источника также отмечает, среди ликвидированных боевиков числится главарь ИГ* по кличке Абу Хаджир аш-Шишани.

Ранее террористы "Исламского государство"* взяли в заложники в нескольких местных жителей. Последнюю группу освободили восьмого ноября в ходе совместной операции сирийских войск и российских ВКС.