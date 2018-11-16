В лагере "Рукбан" в Сирии более 100 человек погибли за месяц из-за болезней

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Более 100 человек погибли в лагере "Рукбан" в Сирии за месяц из-за болезней и отсутствия медицинской помощи, заявил в пятницу представитель Минздрава РФ Сергей Грабчак.

На заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев он отметил, что из-за катастрофической санитарно-эпидемиологической обстановки в лагере существует вероятность вспышки инфекционных заболеваний, а медицинской помощи беженцы почти не получают.

"Все эти обстоятельства ведут к высокой смертности. Только за прошедший месяц в "Рукбане" погибли более 100 человек. Подтверждаю тяжелую, катастрофическую ситуацию в "Рукбане", — сказал Грабчак.

Ранее сообщалось, что 3 ноября российская военная полиция сопроводила гуманитарный конвой ООН, двигавшийся из Дамаска, до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты. Представители ООН доставили в Эр-Рукбан продукты питания, продовольственные товары, медикаменты, предметы первой необходимости общим весом 450 тонн.

В ООН тогда выразили надежду на новые партии помощи, а в коалиции во главе с США сообщили о подготовке нового конвоя для беженцев, пока они не смогут вернуться домой "после полного поражения ИГ*" (террористическая группировка "Исламское государство"*).

Ранее директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Амин Авад заявил РИА Новости, что лагерь беженцев "Рукбан" в Сирии не может действовать на постоянной основе, и необходимо найти решение, которое бы позволило вернуть людей по домам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* и действуют без разрешения властей страны. Несмотря на почти полное уничтожение террористов в стране до сих находятся около 2 тысяч американских военных. В Москве и Дамаске не раз указывали на то, что борьба США с ИГ* ведется в нарушение международных норм и используется как повод для оккупации части Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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