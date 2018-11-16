В Минобороны сравнили беженцев в лагере "Рукбан" с узниками концлагерей

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Положение беженцев в лагере "Рукбан" напоминает концентрационные лагеря времен Второй мировой войны, но мировое сообщество замалчивает катастрофическое положение людей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев в Сирию.

"Такое положение, в котором оказались жители лагеря, очень напоминает уже, казалось бы, давно ушедшие в историю концентрационные лагеря времен Второй мировой войны. Как такое стало возможно в современном мире? Наверное, это первый вопрос. Второе. Почему в этих условиях мировое сообщество, так радеющее за права человека, продолжает упорно замалчивать гуманитарную катастрофу жителей лагеря "Рукбан", по сути, находящихся в заложниках?" — сказал Мизинцев.

По его словам, официальные структуры ООН, в обязанности которых входит оказание всемерной помощи беженцам, по сути, не проявляют активности и настойчивости в решении глобальной гуманитарной катастрофы, связанной с ужасающим положением сирийских граждан в лагере.

"Почему, наконец, средства массовой информации не допускаются к беженцам в "Рукбан"? И этому есть объяснение. Там действительно есть, кому и что скрывать. Кто несет ответственность за это варварство? Ответ находится на поверхности", — подчеркнул генерал.

"Единственным оправданием своего присутствия на территории Сирии американской стороной всегда подчеркивалась необходимость борьбы с действующими в регионе группировками "Исламского государства"*. Но на юге Сирии их уже нет! Тогда с какой целью американские войска там находятся? Тоже вопрос, требующий предметного ответа", — добавил он.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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Ранее российские военные и дипломаты неоднократно указывали на то, что в районе Рукбана в "фактически оккупированной" США зоне действуют террористы из различных группировок, которые укрываются там от сирийской армии. По словам представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, гуманитарная катастрофа в сирийском районе Эт-Танф искусственно поддерживается американской стороной для сохранения постоянного источника рекрутов из числа беженцев лагеря "Рукбан" в подконтрольные США формирования боевиков. В Пентагоне и коалиции во главе с США утверждают, что союзные им вооруженные группировки в районе Эт-Танф ведут борьбу с террористами "Исламского государства"*.