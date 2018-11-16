В Минобороны рассказали о судьбе гумпомощи для беженцев из лагеря "Рукбан"

Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией. Архивное фото

Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Присылаемая в лагерь "Рукбан" в Сирии гуманитарная помощь почти полностью попадает в руки боевиков, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов.

Ранее российские военные и дипломаты неоднократно указывали на то, что в районе лагеря в "фактически оккупированной" США зоне действуют террористы из различных группировок, которые укрываются там от сирийской армии.

"Отмечены случаи попадания в "продуктовое рабство" по причине отсутствия денег у беженцев. Оказываемая по линии международных организаций помощь практически полностью попадает в руки боевиков и кардинально изменить ситуацию не в состоянии", — сказал Тарасов на заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев.

Он привел в пример распределение гуманитарной помощи, доставленной в лагерь конвоем ООН в начале ноября, которое должно было идти через гражданскую администрацию лагеря и распределяться среди всех находящихся там этнических групп.

"На ее получение были заявлены 10 тысяч 75 семей. В ходе мониторинга ситуации со стороны ООН выяснено, что часть гуманитарного груза была захвачена незаконными вооруженными формированиями, контролирующими лагерь, и до нуждающихся не дошла", — сказал Тарасов.

Насколько большая часть гуманитарной помощи была захвачена тогда боевиками, точных данных нет.

Как заявляли в Минобороны РФ, гуманитарная катастрофа в лагере искусственно поддерживается США для сохранения постоянного источника рекрутов из числа беженцев в подконтрольные США формирования боевиков.

В Пентагоне и коалиции во главе с США утверждают, что союзные им вооруженные группировки борются там с террористами "Исламского государство"*.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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