Минобороны возложило на США ответственность за ситуацию в лагере "Рукбан"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ответственность за катастрофическую гуманитарную ситуацию в лагере беженцев "Рукбан" в Сирии лежит на США, незаконно оккупировавших эту территорию, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов на заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев.

"Вся полнота ответственности за создавшийся беспредел с беженцами в "Рукбане" лежит на США, незаконно оккупирующими этот район и использующими гуманитарные проблемы лагеря беженцев для легитимизации своего военного присутствия на юге Сирии. Считаем, что ликвидация американской стороной 55-ти километровой зоны вокруг Эт-Танф, приведет к закрытию лагеря "Рукбан", — сказал Тарасов.

По его словам, российские представители в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи готовы оказать содействие международным организациям в разрешении гуманитарной катастрофы в лагере "Рукбан" и эвакуации всех желающих его покинуть.

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