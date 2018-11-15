В МИД осудили решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Москва считает неприемлемым, что Соединенные Штаты привлекли к охране своих конвоев в районе базы в Ат-Танфе боевиков организации "Магавир ас-Саура", также известных как "Партизаны революции", заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы считаем абсолютно неприемлемым тот факт, что, вопреки предварительным договоренностям, американцы все же привлекли к обеспечению безопасности конвоев внутри так называемой "эксклюзивной зоны" бандформирования "Магавир ас-Саура", что переводится как "Партизаны революции", — заявила Захарова.

По ее словам, у Москвы также вызывает вопросы отказ американской стороны и подконтрольных Вашингтону боевиков допустить в лагерь "Рукбан" представителей Сирийского общества красного полумесяца.

"Получается, есть, что скрывать. Понятно, что гуманитарными конвоями проблему "Рукбана", который насчитывает 60 тысяч жителей, не решить. Требуется — и мы об этом неоднократно говорили — кардинальное урегулирование ситуации в зоне Ат-Танфа", — отметила дипломат.