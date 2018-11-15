Размежевание в Идлибе пока не достигнуто, заявили в МИД

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Реальное размежевание в сирийском Идлибе пока не достигнуто, несмотря на усилия турецкой стороны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Приходится констатировать, что, несмотря на продолжающиеся усилия турецкой стороны по выполнению своих обязательств, которые вытекают из российско-турецкого меморандума, реальное размежевание в Идлибе пока не достигнуто", — заявила Захарова в ходе брифинга.

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