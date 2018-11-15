В ООН прокомментировали ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Помощник спецпосланника ООН по Сирии по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн заявил, что Россия и Турция заверили его, что готовы идти на многое, чтобы избежать эскалации в сирийском Идлибе.
"Россия и Турция сказали нам сегодня, что они готовы идти на многое, чтобы избежать военных действий, чтобы избежать эскалации военного конфликта в Идлибе", — заявил Эгеланн на пресс-конференции.
Он отметил, что сейчас много признаков того, что "битвы будут происходить, если не будет достигнуто прорывов в переговорах со многими вооруженными группировками".
Начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 8 ноября, что говорить о завершении формирования демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе пока рано, так как террористы продолжают провокации.
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