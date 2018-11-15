ООН планирует отправить еще один гумконвой в лагерь "Рукбан" в Сирии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Помощник спецпосланника ООН по Сирии по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн заявил, что ООН планирует отправить еще один гуманитарный конвой в лагерь беженцев Рукбан.
Он отметил, что "очень много людей, которые страдают в лагерях, в основном женщины и дети".
Третьего ноября российская военная полиция сопроводила гуманитарный конвой ООН, двигавшийся из Дамаска, до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты. Представители ООН доставили в Эр-Рукбан продукты питания, продовольственные товары, медикаменты, предметы первой необходимости общим весом 450 тонн.
В ООН тогда выразили надежду на новые партии помощи, а в коалиции во главе с США сообщили о подготовке нового конвоя для беженцев, пока они не смогут вернуться домой.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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