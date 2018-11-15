МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сообщения о применении коалицией во главе с США кассетных боеприпасов в Сирии не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель коалиции Шон Райан.

"Эта информация не соответствует действительности", — сказал он, подчеркнув, что авиаудары совместной объединенной оперативной группы CJTF-OIR были нацелены на боевиков ИГ* "в средней части долины реки Евфрат и соответствовали законам ведения боевых действий".

Ранее агентство SANA сообщило о применении международной коалицией во главе с США запрещенных кассетных боеприпасов при авиаударах по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. По данным источников агентства, авиаудары привели к жертвам и раненым среди мирного населения.

Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей конвенцией, которую подписали более 100 государств. США, Россия и ряд других стран к ней не присоединились.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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