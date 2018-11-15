Запуск ракет класса земля-земля из города Керманшах в Иране по позициям боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии. Архивное фото

Запуск ракет класса земля-земля из города Керманшах в Иране по позициям боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. США пытаются убедить Россию в необходимости вывода иранских сил из Сирии, заявил журналистам в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы не видим, чтобы это было в чьих-то интересах, чтобы (в Сирии) были иранские силы, возможности по проецированию силы, в частности ракеты небольшого радиуса действия, которые могут угрожать другим странам… Наша задача в том, чтобы убедить всех, включая россиян, что это (вывод иранских сил – ред.) лучший способ обеспечить мирный результат, стабильность и безопасность не только в Сирии, но и во всем регионе", — заявил Джеффри на брифинге.